Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в котором затронули актуальные темы двусторонней повестки. Об этом сообщается на сайте Кремля 11 ноября

«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Казахстан усилит ограничения на границе из-за COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также президент Казахстана отметил эффективность усилий российской стороны по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Оба лидера выразили уверенность, что согласованный 9 ноября комплекс мер создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса в регионе.

Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В регионе начато размещение российских миротворцев.