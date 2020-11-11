«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, стороны высоко оценили итоги заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося накануне.
Также президент Казахстана отметил эффективность усилий российской стороны по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Оба лидера выразили уверенность, что согласованный 9 ноября комплекс мер создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса в регионе.
Ранее лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В регионе начато размещение российских миротворцев.