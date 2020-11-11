«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и в дальнейшем», — написал Разумков.
Политик отметил, что соблюдает самоизоляцию и будет продолжать работать удаленно.
Также он призвал всех украинцев придерживаться ограничений в связи с карантином и беречь себя и близких.
В начале недели COVID-19 диагностировали у президента страны Владимира Зеленского. Вслед за ним коронавирус обнаружили у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ранее COVID-19 переболели лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент, глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Решением правительства с 14 ноября на Украине вводят так называемый карантин выходного дня.