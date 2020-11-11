«В целом 57% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией против 30% тех, кто считает, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения», — говорится в сообщении.
С 17 по 24 октября 2020 КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "Украина даст мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации".
Также Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации в Донбассе, то Украине придется прибегнуть к другим решениям.
Речь идет о решениях Совета национальной безопасности и обороны, принятых в декабре 2019 года.
В частности, имеются в виду пять сценариев реинтеграции Донбассе, подробности которых не разглашаются.