Большинство украинцев верят, что Россия и Украина нормализуют отношения в будущем. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС) и обнародовал результаты на своем сайте 11 ноября

«В целом 57% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией против 30% тех, кто считает, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения», — говорится в сообщении.

С 17 по 24 октября 2020 КМИС провел опрос на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "Украина даст мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации".

«Хорватский сценарий» для Украины: Наступление на Донбасс и гражданская война © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Речь идет о решениях Совета национальной безопасности и обороны, принятых в декабре 2019 года.

В частности, имеются в виду пять сценариев реинтеграции Донбассе, подробности которых не разглашаются.