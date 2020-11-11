Пять украинских производителей масла оштрафовали за подделку товара, который, в частности, поставлялся в школы и больницы. Об этом 11 ноября сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ)

Общая сумма штрафов составляет около 30 млн гривен (около 75 млн рублей).

В частности, АМКУ оштрафовал «Богодуховский молокозавод» и «Малороганський молочный завод» в Харьковской области, «Гайсинский молокозавод» в Винницкой области и «Симол» в Киевской области. Ранее за подобные нарушения АМКУ наложил штраф на «Интер-Мол» (Днепр) за недобросовестную конкуренцию. Гвозди и коготь крысы: украинцам продают продукты с «сюрпризом» © Christian Witte / flickr

«Комитетом выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт "маслом". В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигал 90-100%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный продукт, помимо продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялся через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.