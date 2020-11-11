«Мой доклад был посвящен санкционной блокаде, устроенной Украиной и рядом государств в отношении крымчан, а также агрессивной реакции государств на работу частных российских и китайских цифровых компаний на полуострове. Также были затронуты темы отсутствия свободы вероисповедания на Украине. Во время моего выступления представители от Украины пытались несколько раз сорвать мое выступление, подавая жалобы, чтобы меня лишали слова», — сказал Чегринец.
Он подчеркнул, что модератор форума, несмотря на жалобы украинской стороны, дал ему возможность продолжить выступление.
«Выступление, хоть и со скандалом, но состоялось, однако до конца озвучить свою позицию я не смог, так как постоянные прерывания и споры съели мое время. Возмущались только представители Украины, все остальные страны восприняли информацию нормально», — сказал Чегринец.
С попыткой сорвать выступление на форуме также столкнулась глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Тема ее выступления была посвящена защите прав на свободу вероисповедания прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.
«Украинская сторона пыталась не допустить, чтобы приведенные мной факты преследования свободы вероисповедания на Украине стали достоянием международной общественности, поэтому пыталась сорвать выступление, перебивая меня, однако выступление все же состоялось», — сказала Гридчина.