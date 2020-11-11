Украинская делегация пыталась сорвать выступление крымчан на онлайн-площадке форума ОБСЕ, посвященного свободе религий и убеждений. Об этом 10 ноября сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, передает РИА Новости

«Топали и кричали». Украинская делегация сорвала выступление замредактора RT в Страсбурге © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что модератор форума, несмотря на жалобы украинской стороны, дал ему возможность продолжить выступление.

«Выступление, хоть и со скандалом, но состоялось, однако до конца озвучить свою позицию я не смог, так как постоянные прерывания и споры съели мое время. Возмущались только представители Украины, все остальные страны восприняли информацию нормально», — сказал Чегринец.

С попыткой сорвать выступление на форуме также столкнулась глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Тема ее выступления была посвящена защите прав на свободу вероисповедания прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Украинская сторона пыталась не допустить, чтобы приведенные мной факты преследования свободы вероисповедания на Украине стали достоянием международной общественности, поэтому пыталась сорвать выступление, перебивая меня, однако выступление все же состоялось», — сказала Гридчина.