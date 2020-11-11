Роль Турции в Карабахском конфликте чрезвычайно высока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

«До этого Турция всегда маячила за спиной Азербайджана, но в такой прямой, откровенной, демонстративной роли Турция выступает впервые. Это очень сильно осложняет проблематику Южного Кавказа. Цель Турции — это не какой-нибудь Джебраильский или Физулинский район в Карабахе. Цель Турции — стать решающей силой на Южном Кавказе», — сказал политолог.

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Александр Искандарян: Байден – зонтичный лидер для разных групп Демократической партии © Sputnik /Asatur Yesayants

Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.