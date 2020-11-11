«До этого Турция всегда маячила за спиной Азербайджана, но в такой прямой, откровенной, демонстративной роли Турция выступает впервые. Это очень сильно осложняет проблематику Южного Кавказа. Цель Турции — это не какой-нибудь Джебраильский или Физулинский район в Карабахе. Цель Турции — стать решающей силой на Южном Кавказе», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Вечером 9 октября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.