Белоруссия не против того, чтобы оказать Польше помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, однако такая помощь должна быть централизованной, а не в виде массового оттока белорусских специалистов на работу за границу, сказал президент республики Александр Лукашенко 10 ноября

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Он отметил, что у Белоруссии есть опыт по борьбе с COVID-19, хорошие специалисты и врачи. Если полякам будет нужно, Минск готов оказать помощь в лечении, сказал Лукашенко, отметив, что население Польши не виновато в том, что власти страны проводят антибелоруссккую политику.