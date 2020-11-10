Лукашенко, в частности, назвал «сказками» предположение о том, что белорусов кто-то где-то ждет за рубежом и там будет хорошо. Он упомянул врачей, которых он недавно предостерегал от выезда за рубеж, в частности, в Польшу, по призыву властей этой страны.
«Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация… Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно», — приводит БелТА слова Лукашенко.
Он отметил, что у Белоруссии есть опыт по борьбе с COVID-19, хорошие специалисты и врачи. Если полякам будет нужно, Минск готов оказать помощь в лечении, сказал Лукашенко, отметив, что население Польши не виновато в том, что власти страны проводят антибелоруссккую политику.