Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова шокировала поклонников неоднозначным высказыванием о ценности женщины в глазах мужчины. Пост певица выложила в Instagram 10 ноября

«Найдите женщину с мозгом. У всех есть вагины», — заявила Седокова в комментарии к своему новому фото.

На столь необычное высказывание звезды тут же начали активно реагировать поклонники, многие согласились с утверждением певицы, но отдельных подписчиков пост привел в недоумение.

«Что за чушь», «Что ни день, то сенсация, каждый мочит как хочет», «У некоторых ни того ни другого нет. Бывает и такая анатомия, Аня!», «Тогда зачем же так напрягаться?», — написали пользователи.

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