По словам Заманы, речь идет о бумагах, которые касались распоряжений руководства страны и ВСУ в период ситуации в Крыму весной 2014 года. В частности, о документах с указанием, когда и где в марте 2014 года якобы самолеты РФ «вторгались в воздушное пространство Украины» над полуостровом. Он заявил, что они были уничтожены «в соответствии с актом» от 22 декабря 2017 года.
Замана утверждает, что тогдашний глава Минобороны Степан Полторак не имел права их уничтожать. А значит, это была разнарядка сверху, чтобы «или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел».
«Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы — распоряжения, указы, — которым 30-50 лет. А эти документы ни с того ни с сего уничтожили. Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Но я боюсь, что и акт уничтожен», — сказал он.
Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014-го он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.
В феврале 2019 года генерал был задержан по подозрению в госизмене. В том же году его данные внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния России в Украине».