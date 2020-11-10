Во время правления Петра Порошенко Генштаб Украины уничтожил документы о событиях в Крыму в 2014 году. Об этом 9 ноября заявил экс-начальник Главного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана в интервью «Гордону»

Ищенко ответил на вопрос, почему в Турции вдруг заговорили о претензиях на Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Замана утверждает, что тогдашний глава Минобороны Степан Полторак не имел права их уничтожать. А значит, это была разнарядка сверху, чтобы «или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел».

«Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы — распоряжения, указы, — которым 30-50 лет. А эти документы ни с того ни с сего уничтожили. Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Но я боюсь, что и акт уничтожен», — сказал он.

Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014-го он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

В феврале 2019 года генерал был задержан по подозрению в госизмене. В том же году его данные внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния России в Украине».