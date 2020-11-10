Белорусские пограничники задержали группу контрабандистов, в которую входил действующий сотрудник украинской национальной полиции, сообщил «Интерфакс» 10 ноября со ссылкой на Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии

«В Малоритском районе брестские пограничники задержали двоих граждан Беларуси и гражданина Украины. Мужчины намеревались незаконно переместить через государственную границу табачные изделия белорусского производства. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины — действующий сотрудник украинской Национальной полиции», — говорится в сообщении.

Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По данным ГПК, во время обысков дома у граждан Белоруссии изъяты охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, пять мобильных телефонов, две рации с зарядным устройством, флэш-накопители, ноутбук и «чёрная» бухгалтерия контрабандистов.