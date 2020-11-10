«В Малоритском районе брестские пограничники задержали двоих граждан Беларуси и гражданина Украины. Мужчины намеревались незаконно переместить через государственную границу табачные изделия белорусского производства. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин Украины — действующий сотрудник украинской Национальной полиции», — говорится в сообщении.
Контрабандисты пытались подкупить белорусского пограничника, в связи с этим возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным ГПК, во время обысков дома у граждан Белоруссии изъяты охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, пять мобильных телефонов, две рации с зарядным устройством, флэш-накопители, ноутбук и «чёрная» бухгалтерия контрабандистов.