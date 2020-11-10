Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева рассказала подписчикам, как в ускоренном режиме вернуть обоняние после перенесенного коронавируса, о чем она написала на своей странице в Instagram 8 ноября

«1. Каждый день три раза промывать нос соляными спреями. 2. Два раза в день используйте гормональные спреи для носа. Они позволяют снять отёк и освободить обонятельные волоски. Обоняние обязательно вернётся, потому что клетки, которые за него отвечают, не повреждены», — написала Малышева, ссылаясь на врача-отоларинголога профессора Игоря Бранована.

Однако подписчики телеведущей эти рекомендации не оценили, большинство переболевших коронавирусом уже опробовали разные варианты возвращения обоняния и вкуса, но пока ни один препарат не помог.

«Не помогают солевые растворы вернуть обоняние. Пробовали, знаем», «А что делать, если после ковида в июле месяце обоняние вернулось, но на определенные запахи появилось искажение. Кажется, что пахнет тухлым луком. И у многих знакомых так!», «У меня дней за 10 само вернулось, смысл всех лекарств. Это все плацебо. Никогда не помогают», — написали пользователи.