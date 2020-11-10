«1. Каждый день три раза промывать нос соляными спреями. 2. Два раза в день используйте гормональные спреи для носа. Они позволяют снять отёк и освободить обонятельные волоски. Обоняние обязательно вернётся, потому что клетки, которые за него отвечают, не повреждены», — написала Малышева, ссылаясь на врача-отоларинголога профессора Игоря Бранована.
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‼️‼️‼️КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБОНЯНИЕ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? ‼️‼️‼️‼️‼️ На этот вопрос я попросила ответить профессора Бранована. ❗️🧐❗️Правила поведения при потере обоняние или медленном его восстановление: 1️⃣‼️Каждый день три раза промывать нос Соляными спреями. 👍 Если у вас нет аптечных спреев, вы можете сделать это дома сами. Для этого возьмите один стакан тёплой воды и добавьте туда половину чайной ложки соли. Размешайте и промываете нос. Сделать это просто. Наберите воду в ладони Втяните носом и высморкайтесь. 2️⃣ ‼️Два раза в день используйте гормональные Спреи для носа. Они позволяют снять отёк и освободить обонятельные волоски. Обоняние обязательно вернётся, Потому что клетки, которые за него отвечают не повреждены. #Потеряобоняния #обоняние #ковид #коронавирус Игорь Михайлович Бранован врач-оториноларинголог, хирург, директор Института болезней уха, горла и носа в Нью-Йорке и Клиники ЛОР-болезней в Москве. Он выпускник одного из самых знаменитых учебных заведений — медицинской школы Стенфорда. Игорь Михайлович давно и успешно работает в области лечения ЛОР-органов, разрабатывает собственные методики лечения, совершенствует хирургические методы. Записаться на приём к доктору Брановану в Медицинском центре Елены Малышевой можно по телефону ☎️ 8 (495) 268 12 12. @clinicamalyshevoy #советзаминуту #докторбранован #еленамалышева #житьздорово
Однако подписчики телеведущей эти рекомендации не оценили, большинство переболевших коронавирусом уже опробовали разные варианты возвращения обоняния и вкуса, но пока ни один препарат не помог.
«Не помогают солевые растворы вернуть обоняние. Пробовали, знаем», «А что делать, если после ковида в июле месяце обоняние вернулось, но на определенные запахи появилось искажение. Кажется, что пахнет тухлым луком. И у многих знакомых так!», «У меня дней за 10 само вернулось, смысл всех лекарств. Это все плацебо. Никогда не помогают», — написали пользователи.
Ранее Малышева посоветовала родителям не лишать детей новогодних утренников и елок, заявив, что дети редко болеют, легко переносят вирус, поэтому бояться не стоит.