По его словам, активное сопротивление протестам оказывает вертикаль власти и те, кто с ней связан и кого устраивает существующий статус-кво.
«Как о некой независимой общественной инициативе говорить об антимайдане затруднительно. Скорее протестам противостоит не столько антимайдан, сколько общая пассивность и инертность основной массы общества, которая заняла выжидательную позицию», — отметил эксперт.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.