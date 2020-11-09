Акции сторонников власти президента Александра Лукашенко в Белоруссии не стали народным движением, рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 ноября

По его словам, активное сопротивление протестам оказывает вертикаль власти и те, кто с ней связан и кого устраивает существующий статус-кво.

«Как о некой независимой общественной инициативе говорить об антимайдане затруднительно. Скорее протестам противостоит не столько антимайдан, сколько общая пассивность и инертность основной массы общества, которая заняла выжидательную позицию», — отметил эксперт.

Почему Белоруссия празднует День Октябрьской революции? © РИА Новости, Сергей Лескеть | Перейти в фотобанк Украина.ру.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.