В книгу вошли фотосессии 60 украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования.
«Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, — источник вдохновения на все времена», — сказал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тина Кароль украсила обложку книги VOGUE Впервые в истории VOGUE на обложке книги украинская звезда! Тина Кароль украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас. Впервые в истории @vogue_ukraine на обложке украинская звезда и выбором редакции стала поп-дива Тина Кароль. Портретный снимок певицы, автором которого является американский фотограф @gregswalesart, украсил обложку книги VOGUE, куда вошли 60 фотосессий украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования. «Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена», – говорит главный редактор Vogue UA @mrphilippvlasov «Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире», – добавляет Тина Кароль. Напомним, что эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома "Найти своих". Tina Karol by @vogue_ukraine Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc #tinakarol #тинакароль
В ноябрьском номере Vogue будут опубликованы фотографии писательницы Софии Андрухович, голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, первого замминистра иностранных дел Украины Эмины
Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, ведущей Маши Ефросининой, первой леди Украины Елены Зеленской, исполнительницы в стиле рэп Аlyona Аlyona.