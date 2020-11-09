Певица Тина Кароль стала первой украинской знаменитостью, появившейся на обложке книги Vogue. Номер, посвященный украинским женщинам, анонсировала сама Кароль своем в Instagram 9 ноября

«Все в холодильник»: постаревшая Тина Кароль напугала поклонников — видео © Facebook Тины Кароль

«Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, — источник вдохновения на все времена», — сказал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

В ноябрьском номере Vogue будут опубликованы фотографии писательницы Софии Андрухович, голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, первого замминистра иностранных дел Украины Эмины

Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, ведущей Маши Ефросининой, первой леди Украины Елены Зеленской, исполнительницы в стиле рэп Аlyona Аlyona.