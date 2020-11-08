Исход сражения за один из ключевых городов Нагорного Карабаха Шуши решится в понедельник, 9 ноября. Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости

Российский эксперт объяснил значение города Шуша для Карабахского конфликта © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ильхам Алиев объявил о взятии Шуши азербайджанскими войсками после упорных боев в своем обращении к нации в воскресенье, 8 ноября.

По словам же представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна армянские подразделения продолжают сопротивление. При этом он признал, что некоторые позиции находятся в руках у азербайджанских военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил Азербайджан со взятием под контроль второго по величине города в Карабахе.

«Не следует давать преждевременных оптимистичных или, тем более, пессимистичных оценок. Наши войска вели сегодня грамотную борьбу в городе и окрестностях. Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шуши прояснится завтра. Не хочу давать преждевременных оценок, ситуация очень быстро меняется, но надеюсь, что завтра битва за Шуши завершится», — сказал Ованнисян.

Бои за Шуши, который считается культурным центром азербайджанцев Нагорного Карабаха, идут несколько дней. Город находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.