Певица украинского происхождения Анна Седокова разместила 6 ноября в Instagram фото в откровенном образе и шокировала фанатов страстью к учебе

Седокова опубликовала фото на фоне избы Бабы-яги в обтягивающем костюме и с метлой в руках.

«Жажда получения новых знаний и работы как таковой, к сожалению, присутствует у небольшого процента населения. Именно поэтому мы живем как живем. Я работаю с 15 лет. Я за всю свою жизнь не взяла ни разу отпуск, в независимости от того жила я в Лос-Анджелесе или на окраине Киева. Не было ни дня в моей жизни, чтоб я не открыла книгу или не прослушала аудиоверсию. Не было ни дня в моей жизни, чтоб эта самая жизнь не преподнесла мне уроки», — заявила певица.

Седокова чуть не выронила грудь из корсета - фото © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Буду твоим Кощеем», «Вы потрясающая девушка с огромной чистой душой», «Какая сексуальная ведьмочка», «Четкая бабка-ёжка», «Параба не учитель, а самый мерзкий Карабас, выращивающий инфоцыган, мне жаль, что и вы туда же. Бегите, Анют», — отреагировали подписчики Седоковой.

Ранее звезда похвасталась походом в театр, после которого угощалась устрицами и шампанским.