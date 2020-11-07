Эксперт отметил, что этот союз должен быть основан на тысячелетней культуре и великой истории, которую сейчас в Белоруссии не преподают и не изучают, предпочитая опираться на литвинскую идентичность.
«Если мы объединимся, мы сможем совершить скачок во всех отношениях. Если кого-то волнует именно экономическая составляющая, то только вместе мы сможем быть конкурентом развитым странам в глобальном мире, порядки в котором становятся все жестче и жестче. Мы со времен распада СССР испытываем демографические трудности, у нас везде идет деградация. Но Россия обладает ресурсами и способна к сопротивлению. Любой, кто с ней соединится, обретет способность к такому же развитию», — указал Безпалько.
Если же в Белоруссии кто-то думает, что при движении на Запад их ждет процветание, то пусть посмотрят на современную Украину и Прибалтику, добавил политолог.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.