Россия может предложить украинцам и белорусам образ будущего в виде единого могучего государства из восточнославянских республик, где будет свобода для вероисповеданий, но где бы соблюдались консервативные ценности. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Если мы объединимся, мы сможем совершить скачок во всех отношениях. Если кого-то волнует именно экономическая составляющая, то только вместе мы сможем быть конкурентом развитым странам в глобальном мире, порядки в котором становятся все жестче и жестче. Мы со времен распада СССР испытываем демографические трудности, у нас везде идет деградация. Но Россия обладает ресурсами и способна к сопротивлению. Любой, кто с ней соединится, обретет способность к такому же развитию», — указал Безпалько.

Если же в Белоруссии кто-то думает, что при движении на Запад их ждет процветание, то пусть посмотрят на современную Украину и Прибалтику, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.