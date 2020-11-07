Судьба строящегося газопровода «Северный поток-2» станет единственным плюсом для европейских элит в случае прихода к власти в США Джо Байдена. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Кто бы ни был у власти в США, Европе пора становиться независимой © РИА Новости, Михаил Климентьев Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе, обвинил в Байдена в попытке «украсть выборы» и подал иск с требованием пересчитать голоса в ряде штатов.

В Европе уверены, что в отличие от Трампа, Байден не будет так жестко ссориться с ними и наказывать их компании за участие в проекте.

«Да, санкционная угроза будет висеть над европейцами, но прямо с ходу администрация Байдена эти меры вводить не будет», — считает Рар.

Политологд добавил, что если Байден придет к власти, он смягчит свою риторику в отношении Европы, но он не отступится от тех принципов американской политики, которые сформировались при Трампе, когда Вашингтон стал воспринимать Евросоюз во главе с Германией в качестве конкурентов.

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