Глава Киевской городской государственной администрации, избранный во второй раз мэром столицы Виталий Кличко поблагодарил киевлян, которые выразили ему доверие. Об этом 6 ноября он написал в Telegram

«Это большая честь для меня и большая ответственность. Ответственность за то, как будет развиваться наш город и как жить его жители. Киев должен и будет развиваться! Я делал и буду делать для этого все!» — написал он.

«Хочу такого, как Кличко, чтобы целовал мое лицо»: украинская певица спела про крутого мена © SLAVIA/Фейсбук

За Кличко проголосовали 50,5% избирателей, или 365 тысяч человек.

Второго тура в Киеве не будет, поскольку в первом туре кандидат набрал более 50% голосов.