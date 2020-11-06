«Это большая честь для меня и большая ответственность. Ответственность за то, как будет развиваться наш город и как жить его жители. Киев должен и будет развиваться! Я делал и буду делать для этого все!» — написал он.
Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за того, что заболел коронавирусом.
За Кличко проголосовали 50,5% избирателей, или 365 тысяч человек.
Второго тура в Киеве не будет, поскольку в первом туре кандидат набрал более 50% голосов.