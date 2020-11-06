Несмотря на то что новые серии «Сватов» не выходили уже 7 лет, интерес поклонников к фильму не ослабевает и в соцсетях появляется все больше фан-групп, посвященных сериалу и актерам. Очередное фото, вызвавшее бурное обсуждение, опубликовал Hyser 5 ноября

На снимке актер Николай Добрынин в роли Митяя Буханкина, вечно попадающего в нелепые ситуации, запечатлен в комбинезоне а-ля тельняшка. В сериале этот предмет гардероба, подчеркивающий выступающие места героя, был поводом для шуток, посмеялись над ним поклонники и сегодня.

«Этот комбидрес забыть невозможно», «Как говориться, голь на выдумки хитра. Кутюрье не кутюрье, а сообразил себе купальный костюм 30-х годов прошлого века!», «Митяй, ты где такой комбидрес дурацкий выдрал?» — написали пользователи.

По данным СМИ, актер, сыгравший этого персонажа, отказался от съемок в новом сезоне сериала, а предыдущий проект покинул именно из-за «постоянных издевательств» над героем.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м, известно, что ведутся съемки нового 7-го сезона, правда, дата премьеры пока не названа.