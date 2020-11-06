Джанабаева опубликовала снимок, на котором она с макияжем и укладкой нежится в постели. Она пожелала подписчикам доброго утра и хорошего дня.
«Меркурий уже не ретроградный, всё должно выровняться: и настроение, и состояние», — добавила певица.
«Желаю замечательно провести этот день», «Вы необыкновенно роскошная женщина. Ваш мир Гармонии и Творчества восхищает и поражает!», «Каждое утро в обмане не доброе!», «Суперновость про Меркурий!!!!», «На сколько процентов ты сама считаешь себя казашкой?»,«Хочется подойти и поцеловать», — отреагировали подписчики.
Альбина Джанабаева родилась в Волгограде в казахско-русской семье. С 2004 по 2013 год была солисткой женской поп-группы ВИА Гра. В 2014 году певица вышла замуж за Валерия Меладзе, в семье двое детей.