Бывшая участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками откровенным фото и дала астрологический прогноз на день. Запись она опубликовала в Instagram 4 ноября

Валерий Меладзе: «Моя мечта – чтобы границы между Россией, Украиной и Грузией были всегда открытыми» © РИА Новости, Максим Блинов

«Меркурий уже не ретроградный, всё должно выровняться: и настроение, и состояние», — добавила певица.

«Желаю замечательно провести этот день», «Вы необыкновенно роскошная женщина. Ваш мир Гармонии и Творчества восхищает и поражает!», «Каждое утро в обмане не доброе!», «Суперновость про Меркурий!!!!», «На сколько процентов ты сама считаешь себя казашкой?»,«Хочется подойти и поцеловать», — отреагировали подписчики.

Альбина Джанабаева родилась в Волгограде в казахско-русской семье. С 2004 по 2013 год была солисткой женской поп-группы ВИА Гра. В 2014 году певица вышла замуж за Валерия Меладзе, в семье двое детей.