Президентские выборы в США - это политическая инкарнация схватки двух Америк: демократической и республиканской. Об этом политтехнолог, политолог и аналитик Дмитрий Выдрин сказал в интервью изданию Украина.ру

Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP, Джо Байденом планировали победить, «засыпав избирателей дробными обещаниями и мелкими подачками» в виде «вертолетных денег» и новых карантинных правил. В то же время действующий президент Дональд Трамп, по мнению политолога, говорил о «главном» — возвращении американцам самоуважения.

«Возвращаясь к старым аналогиям, Байден стрелял как бы картечью (на самом деле горохом), а Трамп — громадным ядром. Первый целился в мелкие страсти избирателя, второй — в глубинную суть его души… Схватка будет яростной. Да она уже и началась. Выборы — только ее политическая инкарнация», — заявил Выдрин.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.