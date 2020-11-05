Известный политтехнолог, политолог и аналитик Дмитрий Выдрин в эксклюзивном интервью порталу «Украина. Ру» о парадоксах американских выборов

- Дмитрий Игнатьевич, каковы главные итоги этих выборов в США? Или главные итоги ещё нагрянут — в виде междоусобицы, кризиса, упадка?

— Главный итог в том, что в нашей жизни осталось главное — уж извините за тавтологию. Помните, какой взрыв эмоций у нашего зрителя вызвал предновогодний выход праздничной передачи «Старые песни о главном»? Мы-то думали, что мир окончательно измельчал, раздробился на мелкие сущности — быстрые деньги, мимолетные удовольствия, сиюминутная слава… А оказалось, что большие, вроде бы неуклюжие и старомодные сущности, тоже значимы и важны. Такие вечные, как вера, надежда, любовь. Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Демократы в главе со своим лидером Байденом мечтали оглушительно победить, засыпав избирателей дробными обещаниями и мелкими подачками. Это и «вертолетные деньги», и новые карантинные правила, и дополнительные права этническим и сексуальным меньшинствам… А Трамп говорил о главном — возвращении американцам самоуважения. Возвращаясь к старым аналогиям, Байден стрелял как бы картечью (на самом деле, горохом), а Трамп — громадным ядром. Первый целился в мелкие страсти избирателя, второй — в глубинную суть его души. Чем бы не закончился подсчет голосов, уже ясно: громадное число американцев не разменяло душу по мелочи.

Конечно, Штаты ждут колоссальные испытания. Те же демократы, как опытные педофилы, десятилетиями растлевали своих избирателей незатейливыми удовольствиями: доступными пособиями, либеральной вседозволенностью, легкими кредитами и легкими отношениями. Для экстремалов — вооруженные туры в экзотические уголки планеты, для пивных животов — диванные споры в интернете…

А тут на ковер выходит «рыжий» и крошит на них батон. Говорит скучные вещи о работе, семье, традиции. Говорит не о деривативах, банкинге и прочих финансовых мыльных пузырях, а о реиндустриализации, возвращении производства в страну, о том, что джинсы сново будут шить в Техасе, а не Бангкоке. Конечно, эти две Америки не уживутся на одной территории. Схватка будет яростной. Да, она уже и началась. Выборы — только ее политическая инкарнация.

- Америка многократно показывала возможность самомодернизации. Не кажется ли Вам, что слухи о ее смерти весьма преувеличены?

— Америка и не умирает. Когда змея меняет кожу, со стороны это выглядит как предсмертные конвульсии. Сову нельзя натянуть на глобус, но «трампономику» можно натянуть на Штаты без летального исхода. Ее уже почти наполовину натянули. Больно, но не смертельно. Клиент, конечно, выживет. Проблема только в том, что янки не привыкли к боли. Это русские знают, что любовь можно усилить, разделив ее с другими, а боль нельзя таким же образом приглушить. А амеры этого не знают. Поэтому попытаются сделать больно и другим. Поэтому им просто стоит во время на ухо шепнуть: «Не надо, парни. Будет еще больнее».

- Каковы главные внутренние и внешние проблемы, с которыми столкнётся новый президент?

— Проблемы для Трампа останутся те же. Внутри страны — это Конгресс, часть местной власти, которая под демонами и улица. Последняя решается проще всего. Два десятка бригад военной полиции, переброшенные с американских зарубежных баз внутрь страны решат всё за две недели.

С местной властью надо говорить на шершавом языке законов, без заискивания и потакания. Особенно это касается муниципальной власти больших городов. «Большие города…» И смелее интриговать в стане оппонирующей партии по поводу их кадровых назначений. Скажем, можно было бы «подсказать» демонам, что Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты Представителей, является проблемой не только для респов, но и всего Конгресса. С женщиной, которая старше тебя, договориться в принципе невозможно (если ее не зовут мать Тереза). А Нэнси старше всех…

На внешней арене у Тампа будет одна проблема. И зовут ее не Китай. Надо договариваться.

- Отношение к Украине как колонии, а к России как врагу не изменится при любом президенте, не так ли?

— Для Трампа Украина — меньше, чем колония. Помните про суслика — его не видно, но он есть. Так и здесь, он понимает, что эта страна где-то есть, но ее не видит. По крайней мере, в своих стратегических расчетах. А Россия для него больше, чем враг. Это вызов его стране в ее страстном желании оставаться монополией. Короче, не враг, а конкурент — что для Дональда много серьезнее. Врага нужно ненавидеть, а серьезного конкурента — уважать. А как это сделать, без привычки?

Для Байдена же Украина больше, чем колония. Будучи вице-президентом, он по его собственным рассказам, занимался Украиной чаще, чем Штатами. Так с колонией не бывает. Так бывает с загородном домом. А Россия для него — меньше, чем враг. Он всегда мечтал зарабатывать там семейные деньги, а на вражеской территории этого не делают. Впрочем, вторую персону, я бы не учитывал.

— Не секрет, что украинские элиты следили за этими выборами с напряженнейшим вниманием. Кого из украинских политиков можно назвать победителем по итогам американских выборов? Зубец назвал две причины, по которым Трамп может проиграть выборы © REUTERS, Jonathan Ernst

- Знаю, что один бывший украинский политик работал в избирательном штабе Трампа. Привет, Андрей!..

Президент же страны и его окружения натужно демонстрировали нейтралитет. Ну, как в ситуации с Нагорным Карабахом. Хотя с последним неловко как-то получилось. Просочилась явная поддержка одной из сторон. Так и здесь: засветились однозначные симпатии в пользу «героев Бурисмы». Думаю, что последствия для политиков страны будут драматичные.

Вообще, хочу сказать, что нарочитая отстранённость постсоветских политиков и экспертов от выборов президента США, типа «это их внутреннее дело», сильно преувеличена. Это все равно, что сказать «проблемы доллара — внутреннее дело Штатов». Пока тот же доллар стоит в ценниках на нефть, металл, даже квартиры, их президентские выборы, в какой-то мере, и наши.

- При любом исходе выборов, похоже, Америка стала более левой, социалистической — в результате массовой кампании BLM, «антифа», пропаганды взглядов Сандерса и т.д. Есть ли перспективы у американского социализма?

— Я думаю, что укрепилась только социалистическая фразеология, если не сказать демагогия. И лишь на периферии политического сознания. Называю это «эффектом политической кавитации». Помните: чем больше воздушных пузырьков вокруг торпеды, тем быстрее несется ее твердое тело? Так и здесь, бла-бла-бла про социализм только сильнее разгоняет американский консерватизм с его культом личного успеха, тяжелого труда и традиционной семьи. Чтобы эти вещи органично соединить с элементами социальной справедливости, нужно не невнятное бормотание Байдена или прекраснодушное камлание Сандерса, а влиятельное православие. В Штатах этого нет и в помине. Пока. Хотя, Алясочка, Калифорния… Размечтался. Выборы президента США: Байден лидирует благодаря женщинам и пожилым людям, но Трамп способен на сюрпризы © REUTERS, Kevin Lamarque

- Что нового в области политических технологий было отмечено Вами как профессиональным политтехнологом?

— Интересный вопрос. Для меня. Когда-то мне удалось сделать удачной прогноз о том, что в Штатах президентом изберут Дональда Трампа. Это было еще за пару лет до его первых выборов. Эту статью опубликовал в своем журнале мой немецкий друг Алекс Сосновский. Мне даже звонили депутаты Бундестага с вопросом: «А кто такой этот Трамп?» Я изложил тогда свою прогностическую методику. Она есть в интернете. Пока же скажу, что меня меньше интересует в данном случае отношение, к примеру, 38 выборщиков штата Техас к претенденту, чем отношение к нему одной его жены. Я просчитываю суммарную выборную интенцию не самого претендента, а его семейной пары. Жена Байдена в этом плане никто. Я ее не обижаю, но вспомни, как ее зовут. А вот Мелания Трамп — громадный источник витальной силы для своего мужа. И поэтому, я вновь поверил в шансы Дональда только тогда, она за неделю до выборов заявила о его поддержке: «Баба она сердцем чует».

А еще, мой совет, не забывайте про детские мечты претендентов. Мальчик, который мечтал в детстве стать разведчиком (как Дональд), будет в будущей жизни посильнее того, кто мечтал стать сенатором (как Джо). Даже безотносительно к результатам выборов.