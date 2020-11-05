За проголосовали 275 парламентариев. Перед голосованием спикер Дмитрий Разумков попросил премьера Дениса Шмыгаля и Кабинет министров максимально доработать проект.
При этом ко второму чтению должны внести правки, поскольку Счетная палата изыскала дополнительные доходы.
Ранее Кабинет министров представил в Раде государственный бюджет на 2021 год. Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% — до 6%.
Минимальная зарплата вырастет на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6 тысяч гривен (около 15 тысяч гривен) и с 1 июля до 6,5 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей).
Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3%. Инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
Проект госбюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.