На видео Беленюк, присутствующий на заседании парламента, пытается сосредоточиться на фильме. При этом он старается спрятать экран смартфона от журналистов. Он также надел наушники, чтобы не отвлекаться на обсуждение законодательных инициатив.
Жан Беленюк родился в Киеве в семье украинки и руандийца, его отец погиб во время гражданской войны на родине. Беленюк неоднократно становился победителем чемпионатов Европы и мира по греко-римской борьбе, а на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро принес в копилку сборной Украины серебряную медаль.
В 2019 году 28-летний спортсмен стал депутатом 9-го созыва Верховной Рады от партии "Слуга народа". Ранее журналисты подловили начинающего политика на том, что он заснул на заседании парламента.