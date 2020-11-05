Депутат парламента Украины от партии «Слуга народа», чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк на заседании Верховной Рады боролся со скукой, просматривая фильмы. Об этом 4 ноября сообщило издание «Буквы»

Глаза спят, руки делают. Беленюк отключился прямо во время заседания Рады © Facebook, Александр Гончаров

Жан Беленюк родился в Киеве в семье украинки и руандийца, его отец погиб во время гражданской войны на родине. Беленюк неоднократно становился победителем чемпионатов Европы и мира по греко-римской борьбе, а на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро принес в копилку сборной Украины серебряную медаль.

В 2019 году 28-летний спортсмен стал депутатом 9-го созыва Верховной Рады от партии "Слуга народа". Ранее журналисты подловили начинающего политика на том, что он заснул на заседании парламента.