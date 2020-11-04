Сейчас нет смысла проводить аналогий между вниманием президента Турции Реджепа Эрдогана к Крыму и его интересом к Нагорному Карабаху. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии «Свободной прессе»

Россия и Турция: столкновение двух империй - видео © кадр из видео Украина.ру

Что касается Крыма, отметил эксперт, то официальная Анкара не признает Крым российским, по-прежнему считая его украинской территорией, по сути повторяя позицию международного сообщества о том, что присоединение полуострова якобы было проведено с некоторыми нарушениями.

«Если закрыть, мол, на это глаза, то будет создан прецедент, и другие страны начнут «присоединять». А у турков ещё и дополнительные претензии двухсотлетней давности — там тоже, считают, правовые нормы не были соблюдены», — пояснил Ищенко.

Политолог отметил, что в свое время крымское ханство было в вассальной зависимости от Османской империи, но «своими» Анкара может считать разве что потомков тех немногочисленных турок, что когда-то обосновались на полуострове.

Впрочем, по подчеркнул он, сам Эрдоган о возвращении Турции Крыма никогда не говорил, и турецкие журналисты не привели ни одной его цитаты.

Что же касается самой публикации, добавил специалист, то некоторые российские СМИ тоже любят порассуждать о возвращении Аляски, но никто не собирается обсуждать это всерьез.