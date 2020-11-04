Ранее известное турецкое издание «Haberler» («Новости») опубликовало материал о том, что в 1783 году Россия «несправедливо отняла» Крым у Османской империи, и что полуостров якобы должен быть возвращен современной Турции». Издание также пишет, что после продвижения Турции на Кавказе Эрдоган якобы намерен предъявить России претензии на территориальную принадлежность Крыма.
Что касается Крыма, отметил эксперт, то официальная Анкара не признает Крым российским, по-прежнему считая его украинской территорией, по сути повторяя позицию международного сообщества о том, что присоединение полуострова якобы было проведено с некоторыми нарушениями.
«Если закрыть, мол, на это глаза, то будет создан прецедент, и другие страны начнут «присоединять». А у турков ещё и дополнительные претензии двухсотлетней давности — там тоже, считают, правовые нормы не были соблюдены», — пояснил Ищенко.
Политолог отметил, что в свое время крымское ханство было в вассальной зависимости от Османской империи, но «своими» Анкара может считать разве что потомков тех немногочисленных турок, что когда-то обосновались на полуострове.
Впрочем, по подчеркнул он, сам Эрдоган о возвращении Турции Крыма никогда не говорил, и турецкие журналисты не привели ни одной его цитаты.
Что же касается самой публикации, добавил специалист, то некоторые российские СМИ тоже любят порассуждать о возвращении Аляски, но никто не собирается обсуждать это всерьез.