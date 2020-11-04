Из-за политического кризиса в США обязательно возникнет вопрос о будущем доллара. Поскольку доллар сегодня является мировой валютой, то весь мир столкнется с серьезными проблемами. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Вторая волна, доллар и генномодифицированные дети — западные СМИ снова заглядывают в будущее © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

«Можно, конечно, сказать, что мы теперь сами будем ложкой есть газ, нефть и алмазы. Это хорошо, что у нас будет больше сырья. Но толку от этого? Мы же неспроста продавали то, чего у нас много, у покупали то, чего у нас нет», — подчеркнул Ищенко.

Россия является богатой и самодостаточной страной, которая выживет в случае краха доллара, но лучше жить от этого она не будет, а страна должна быть заинтересована в развитии, добавил политолог.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.