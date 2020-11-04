Несмотря на то, что в случае краха доллара США утратят инструмент контроля за другими странами, отметил эксперт, произойдет свертывание мировой торговли, от которой зависят все страны, включая Россию.
«Можно, конечно, сказать, что мы теперь сами будем ложкой есть газ, нефть и алмазы. Это хорошо, что у нас будет больше сырья. Но толку от этого? Мы же неспроста продавали то, чего у нас много, у покупали то, чего у нас нет», — подчеркнул Ищенко.
Россия является богатой и самодостаточной страной, которая выживет в случае краха доллара, но лучше жить от этого она не будет, а страна должна быть заинтересована в развитии, добавил политолог.
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