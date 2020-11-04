«В борьбе с конституцией и независимыми судами власть перешла к откровенной травле и угрозам расправы. В отношении непокорных Владимиру Зеленскому судей открываются уголовные дела. Конституционный суд осаждают радикалы. Вдохновленные провокационными речами президента, они готовят нападения на судей. Офис президента усилил давление на депутатов, требуя от них стать соучастниками в антиконституционном перевороте», — говорится в материале.
В партии потребовали «прекратить расправу над судьями» и не дать «разрушить украинскую демократию». По мнению политсилы, в парламенте нет поддержки роспуска судей КС.
«Зе-власти не терпится выполнить приказ своих иностранных кураторов. Уничтожить судебную систему, которая мешает продать страну и уничтожить социальные права украинцев. Власть мечтает лишить украинских граждан трудовых прав. Ликвидировать субсидии, льготы и упразднить пенсии. Распродать землю и стратегические предприятия. Передать под внешний контроль все структуры власти на всех уровнях и запустить в Украину иностранные военные базы. Конституция и независимый суд — главное препятствие на пути этих замыслов. Поэтому власть хочет с ним расправиться», — добавили в партии.
После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы.