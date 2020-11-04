Власти Украины перешли к угрозам расправы и травле судей Конституционного суда. Об этом 3 ноября заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Если Рада распустит КСУ, Украина останется без Конституции - правозащитник Чемерис © Facebook, Oleksandra Skiba

В партии потребовали «прекратить расправу над судьями» и не дать «разрушить украинскую демократию». По мнению политсилы, в парламенте нет поддержки роспуска судей КС.

«Зе-власти не терпится выполнить приказ своих иностранных кураторов. Уничтожить судебную систему, которая мешает продать страну и уничтожить социальные права украинцев. Власть мечтает лишить украинских граждан трудовых прав. Ликвидировать субсидии, льготы и упразднить пенсии. Распродать землю и стратегические предприятия. Передать под внешний контроль все структуры власти на всех уровнях и запустить в Украину иностранные военные базы. Конституция и независимый суд — главное препятствие на пути этих замыслов. Поэтому власть хочет с ним расправиться», — добавили в партии.

После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы.