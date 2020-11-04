Подавляя оппозицию, президент Белоруссии Александр Лукашенко способствовал ее сплочению и, соответственно, усилению. Об этом писатель-фантаст Александр Гриценко сказал в интервью изданию Украина.ру

Евросоюз объяснил, почему считает Лукашенко «нелегитимным» © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

По данным Гриценко, изначально за Лукашенко действительно проголосовало большинство — чуть больше половины, но его такой результат не устроил. Именно это, по словам писателя, и привело впоследствии к катастрофическому падению рейтинга.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.