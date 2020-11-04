«Лукашенко все время правления подавлял оппозицию, а этого делать было нельзя. Если бы было много разрозненных групп, которые выступали против, то для власти это было бы нестрашно. Но давление власти на оппозицию ее сплотило, даже тех, кто никогда бы не соединился», — отметил он.
По данным Гриценко, изначально за Лукашенко действительно проголосовало большинство — чуть больше половины, но его такой результат не устроил. Именно это, по словам писателя, и привело впоследствии к катастрофическому падению рейтинга.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.