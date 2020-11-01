Теперь уже у Лукашенко выхода нет - уходить придётся. Думать нужно не как остаться, а как сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина - с гражданской войной, национализмом и вассальной зависимостью от Запада, считает писатель-фантаст Александр Гриценко

- Александр, как вам из Москвы видятся нынешние события в Минске? Как вы их расцениваете — майдан или все это страшилки, а на самом деле белорусы просто хотят честных и свободных выборов?

— То, что сейчас происходит, очень похоже на майдан. Также идёт эскалация по всей стране, судя по тому, что я знаю, общество расколото, если, как и свергнутый президент Украины, Лукашенко по звонку из Вашингтона свернёт силовиков, то его ждёт та же участь. Это очевидно.

- У вас есть коллеги-писатели в Минске. С кем они? Как оценивают ситуацию?

— Да, есть коллеги. Не уверен, что их нужно называть, я думаю, это может им повредить. Как и в Украине, общество раскололось. Причём так же, как в Украине, у меня есть знакомые барышни, писательницы-националистки, которые на самом деле москвички.

Одна вот живет в Минске, а до 25 лет жила в Сокольниках. Вышла замуж, уехала, квартиру в Москве сдаёт, на то и живут. И вот она теперь ходит с бчб-флагом.

Александр Гриценко: кто он © Facebook, Александр Гриценко

- Если б вы входили в антикризисную группу при Лукашенко, какие вы ему дали бы советы, чтобы прекратились акции протеста?

— Нужно разработать внятную программу реформ. Это прежде всего. Я думаю, что внятной программы будет достаточно, чтобы людей успокоить.

- Кто, по-вашему, те люди, которые каждые выходные выходят на акции протеста? Это змагары?

— Я могу говорить только о том, что знаю от знакомых. К несчастью для Лукашенко, там много разных людей, я знаю людей, которые не националисты, они не на зарплате у западных спецслужб, они даже не деятели культуры, которые хотят хайпа.

Лукашенко все время правления подавлял оппозицию, а этого делать было нельзя. Если бы было много разрозненных групп, которые выступали против, то для власти это было бы нестрашно. Но давление власти на оппозицию ее сплотило, даже тех, кто никогда бы не соединился.

Судя по мнениям коллег из Белоруссии, я могу сделать вывод, что за него изначально действительно проголосовало большинство. Чуть больше половины, но его такой результат не устраивал. Сейчас его популярность катастрофически упала.

- Лично вы что думаете о Лукашенко? Ему надо уходить или пусть еще сидит?

— Теперь уже выхода нет. Мне кажется, что уходить придётся. Думать нужно не как остаться, а как сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина, с гражданской войной, национализмом и вассальной зависимостью от Запада.

- Верите ли вы в то, что при Лукашенко будет реальная интеграция Белоруссии и России?

— Нет. Ему это невыгодно. Мне кажется, если ему предложат что-то выгодное на Западе, то он примет. Просто там в него не верят, и он играет свою игру с Россией. Лукашенко тысячу раз показывал себя как ненадёжный партнёр.

- Ваши коллеги, писатели-фантасты луганчанин Бобров и дончанин Березин, написали романы-антиутопии о войне в Донбассе. Напишет ли кто-то подобный роман, но только о войне в Белоруссии?

— Это интересная тема. Я не верю в литературные произведения, которые пишутся по горячим следам участниками событий. Они ещё сидят в окопах, там много личного. Искренние обобщения пишутся спустя десятилетия, но только в том случае, если событие оказало на историю глубокое влияние, часто трагическое.

Поэтому не ясно, стоит ли желать яркого произведения о Белоруссии. О противостоянии на Донбассе обобщение, безусловно, появится.