Таким незамысловатым образом судье предлагают отправиться в Ростов-на-Дону, куда ранее сбежал четвертый президент страны Виктор Янукович.
Однако сейчас поезда в Россию не ходят. К тому же, судя по билету, этот поезд сверхскоростной: «вечером выехал, а утром на месте». И цена очень демократичная, отмечают журналисты.
«Пусти эти приписные юмористы сейчас такой поезд реально, билетов было бы не купить. Гарантированный аншлаг. Но пока только для Тупицкого… Может быть, спецсостав? Как у Троцкого?» — задается вопросом ТГ-канал.
Напомним, ранее КСУ признал неконституционным закон об электроном декларировании, вводящий среди прочего уголовную ответственность за предоставление ложных сведений об имуществе чиновников и депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады собраться и проголосовать за увольнение в полном составе коллегии КСУ, однако это вызвало негативную реакцию в ЕС и США, ранее призывавших Киев усиленно бороться с коррупцией.