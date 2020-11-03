Под здание Конституционного суда Украины (КСУ) принесли гигантский «билет на поезд» для главы КСУ Александра Тупицкого, сообщил Telegram-канал Украина.ру 3 ноября

Таким незамысловатым образом судье предлагают отправиться в Ростов-на-Дону, куда ранее сбежал четвертый президент страны Виктор Янукович.

Однако сейчас поезда в Россию не ходят. К тому же, судя по билету, этот поезд сверхскоростной: «вечером выехал, а утром на месте». И цена очень демократичная, отмечают журналисты.

«Пусти эти приписные юмористы сейчас такой поезд реально, билетов было бы не купить. Гарантированный аншлаг. Но пока только для Тупицкого… Может быть, спецсостав? Как у Троцкого?» — задается вопросом ТГ-канал.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины © inshaua.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады собраться и проголосовать за увольнение в полном составе коллегии КСУ, однако это вызвало негативную реакцию в ЕС и США, ранее призывавших Киев усиленно бороться с коррупцией.