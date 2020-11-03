Таким незамысловатым образом судье предлагают отправиться в Ростов-на-Дону, куда ранее сбежал четвертый президент страны Виктор Янукович.

Однако сейчас поезда в Россию не ходят. К тому же, судя по билету, этот поезд сверхскоростной: «вечером выехал, а утром на месте». И цена очень демократичная, отмечают журналисты.

«Чемодан, вокзал, Россия»: главу КСУ отправили туда, куда мечтают попасть многие украинцы
© Telegram-канал Украина.ру

«Пусти эти приписные юмористы сейчас такой поезд реально, билетов было бы не купить. Гарантированный аншлаг. Но пока только для Тупицкого… Может быть, спецсостав? Как у Троцкого?» — задается вопросом ТГ-канал.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины
Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины
© inshaua.com
Напомним, ранее КСУ признал неконституционным закон об электроном декларировании, вводящий среди прочего уголовную ответственность за предоставление ложных сведений об имуществе чиновников и депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады собраться и проголосовать за увольнение в полном составе коллегии КСУ, однако это вызвало негативную реакцию в ЕС и США, ранее призывавших Киев усиленно бороться с коррупцией.  