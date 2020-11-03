Медик прокомментировал популярность пищевого детокса, отметив, что, как и в случае с гомеопатией, такой нетрадиционный способ лечения основан преимущественно на самовнушении. При этом он подчеркнул, что главными для полноценной жизни являются вовсе не разные способы излечения и очистки организма.
«Главное — детокс психологический — когда ты видишь впереди что-то хорошее. Когда не волнуешься ежедневно и ежечасно за собственных детей и их будущее, когда уверен, что ты живешь в нормальной стране, где государство выполняет свои базовые функции — может тебя защитить, вылечить, научить твоих детей», — сказал Комаровский.
Однако многие жители Украины постоянно находятся в состоянии стресса, что отражается и на их детях, отметил врач.
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