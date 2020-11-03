Помимо физического здоровья, важно здоровье психологическое, но его могут обеспечить определенные условия. Об этом сообщил украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру

Комаровский объяснил, почему на Украине нельзя проводить реформы © Facebook, Евгений Комаровский

«Главное — детокс психологический — когда ты видишь впереди что-то хорошее. Когда не волнуешься ежедневно и ежечасно за собственных детей и их будущее, когда уверен, что ты живешь в нормальной стране, где государство выполняет свои базовые функции — может тебя защитить, вылечить, научить твоих детей», — сказал Комаровский.

Однако многие жители Украины постоянно находятся в состоянии стресса, что отражается и на их детях, отметил врач.

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