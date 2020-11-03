Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, если он поймет непродуктивность санкционного языка. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Сенатор США призвал ввести санкции против россиян за кибератаки © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что Вашингтон исчерпал возможности для дальнейшего санкционного давления на Россию.

«Мы всегда готовы к санкциям. Мы привыкли, что они накладываются по поводу и без повода. Если Америка дойдет сама до того, что санкции бессмысленны, поймет, что сама выхолостила санкционный инструментарий, что нужно с Россией по-другому разговаривать, то отлично, будем разговаривать по-другому», — сказал Мирзаян.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.