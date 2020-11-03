В случае победы на выборах в США Джо Байдена и наличии у него проблем со здоровьем, президентом вместо него может стать кандидат в вице-президенты Камала Харрис, что выгодно России. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью изданию Украина.ру

Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

«Если президент умирает, вице-президент [Харрис] становится президентом… Если России выгоден конфликт внутри США, то Камала Харрис именно тот персонаж. Потому что Камала Харрис будет проводить политику по оправданию черного терроризма, терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства… Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить», — заявил Мирзаян.

По его словам, в какой-то степени это хорошо, так как США будет «не до России», но с другой стороны, такая Америка будет гораздо более конфликтной из-за внутреннего раскола.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.