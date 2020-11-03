По его словам, если Байден победит, нет никаких гарантий, что он будет править, так как «дедушка плох» и в случае проблем со здоровьем, его место может занять человек из его окружения.
«Если президент умирает, вице-президент [Харрис] становится президентом… Если России выгоден конфликт внутри США, то Камала Харрис именно тот персонаж. Потому что Камала Харрис будет проводить политику по оправданию черного терроризма, терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства… Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить», — заявил Мирзаян.
По его словам, в какой-то степени это хорошо, так как США будет «не до России», но с другой стороны, такая Америка будет гораздо более конфликтной из-за внутреннего раскола.
На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.