Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады в случае реального политического конфликта в парламенте. Об этом он заявил 2 ноября в эфире ICTV

«Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт и если я увижу, что в Раде и в "Слуге народа" в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества <…>, полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», — сказал украинский лидер.

Разумков объяснил, почему досрочный роспуск Верховной Рады невозможен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Послы стран G7 раскритиковали решение КС и заявили, что Украина рискует утратить доверие Европы. В Киеве обвинили в произошедшем «внешние силы».

Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект об увольнении судей и признании их решения «ничтожным» и не имеющим правовых последствий. В Совете Европы назвали призыв уволить судей неконституционным.