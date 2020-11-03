«Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт и если я увижу, что в Раде и в "Слуге народа" в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества <…>, полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», — сказал украинский лидер.
В конце октября Конституционный суд Украины после рассмотрения заявления депутатов рады признал часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими Конституции. В частности, речь идет об уголовной ответственности для чиновников, предоставивших недостоверные сведения в декларации.
Послы стран G7 раскритиковали решение КС и заявили, что Украина рискует утратить доверие Европы. В Киеве обвинили в произошедшем «внешние силы».
Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект об увольнении судей и признании их решения «ничтожным» и не имеющим правовых последствий. В Совете Европы назвали призыв уволить судей неконституционным.