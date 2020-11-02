Кандидат в президенты США Джо Байден занимает жесткую антироссийскую позицию, кроме того, по некоторым данным, он был и организатором украинского майдана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Геворг Мирзаян

«В случае победы он, естественно, возобновит поддержку майданутым товарищам из Киева. Если Трамп к ним относился пренебрежительно и не стеснялся им это показывать, если Трамп использовал Украину в негативном ключе как доказательство коррупционности Байдена, то при Байдене, конечно, может начаться очистка образа Украины», — считает эксперт.

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Геворг Мирзаян: После выборов США погрязнут во внутреннем конфликте © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и с большим отрывом может обойти Трампа в Висконсине.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.