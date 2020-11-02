Премьеру 7 сезона сериала «Cваты» отложили в связи с пандемией коронавируса, однако поклонники внимательно следят за появлением в сетях кадров со съемочной площадки.
Небольшой фрагмент видео, запечатлевший процесс съемок разместила в соцсетях актриса многосерийного фильма Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валюхи Будько.
«Быстрее бы продолжение сериала для успокоения нервов и умиротворения», «В период вируса так не хватает новых серий и встречи с вами!», — написали поклонники.
«Сваты» — украинский комедийный телесериал Студии Квартал 95. Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м.