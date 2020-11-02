Уроженка Донецка, актриса Татьяна Кравченко на днях порадовала подписчиков своего Instagram видео со съемок 7 сезона популярного в России и на Украине сериала «Сваты», выхода которого поклонники ждут уже несколько лет

Валюха из «Сватов» променяла Добронравова: в сети всплыло новое фото © svati.tv

Небольшой фрагмент видео, запечатлевший процесс съемок разместила в соцсетях актриса многосерийного фильма Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валюхи Будько.

«Быстрее бы продолжение сериала для успокоения нервов и умиротворения», «В период вируса так не хватает новых серий и встречи с вами!», — написали поклонники.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал Студии Квартал 95. Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м.