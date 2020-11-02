Известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру признался, что любит украинский язык, однако считает неприемлемой насильственную украинизацию

«Я люблю украинский язык. Но буду разговаривать на нем тогда, когда это будет не обязанность. Когда нам перестанут выкручивать руки, когда это будет мой осознанный выбор, а не насилие надо мной», — подчеркнул врач.

Он уверен, что «политика насильственной украинизации — глупый и неправильный путь, который отвратил огромное количество людей от украинского языка».

«И это одни разговоры, а не защита. На сегодняшний момент сделано все, чтобы поссорить людей с украинским языком», — добавил Комаровский.

Третья годовщина языковых квот: телезрители Украины переходят на российские спутниковые каналы © pixabay.com

Интервью Комаровского можно прочитать здесь.

Напомним, на Украине русский язык, а также языки национальных меньшинств, после госпереворота 2014 года попадают под все более строгий запрет.

В частности, запрещено использование любого языка, кроме украинского, в судопроизводстве, СМИ и образовании.

Принятый Верховной Радой закон об образовании признан дискриминационным в России, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии.