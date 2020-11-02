«Я люблю украинский язык. Но буду разговаривать на нем тогда, когда это будет не обязанность. Когда нам перестанут выкручивать руки, когда это будет мой осознанный выбор, а не насилие надо мной», — подчеркнул врач.
Он уверен, что «политика насильственной украинизации — глупый и неправильный путь, который отвратил огромное количество людей от украинского языка».
«И это одни разговоры, а не защита. На сегодняшний момент сделано все, чтобы поссорить людей с украинским языком», — добавил Комаровский.
По его словам, конфликты и запреты не приводят ни к чему хорошему.
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.
Напомним, на Украине русский язык, а также языки национальных меньшинств, после госпереворота 2014 года попадают под все более строгий запрет.
В частности, запрещено использование любого языка, кроме украинского, в судопроизводстве, СМИ и образовании.
Принятый Верховной Радой закон об образовании признан дискриминационным в России, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии.