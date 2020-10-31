«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством республики.
Запрет не коснется тех, кто прибывает в страну самолетом. Также ограничение не коснется россиян, путешествующих домой транзитом через Белоруссию.
В Белоруссии за последние сутки зафиксировали 970 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике заболевание диагностировали у 97 499 человек.