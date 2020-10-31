Порядка сотни сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированный протестный марш в центре Минска в субботу, 31 октября, передает РИА Новости

На «Партизанском марше» в Минске прошли задержания © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Отмечается, что около 13:00 возле Красного костела в центре белорусской столицы начали собираться первые участники шествия — люди с ограниченными возможностями. Всего на этот марш пришли не более трех десятков человек, которые спустя примерно полчаса после сбора выдвинулась в направлении Октябрьской площади.

Параллельно с этим в другом районе Минска проходил уже традиционный субботний женский марш, который также объединило всего несколько десятков человек, хотя в предыдущие недели число участниц отдельных акций могло достигать нескольких сотен и даже тысяч. Пройдя по центральным улицам Минска, они достигли проспекта Независимости, где объединились с первой колонной и вместе с ними продолжили шествие.

Акция проходит мирно, правоохранители не предпринимали каких-либо решительных попыток ее пресечь. В районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова машины ГАИ перекрыли дорогу для автотранспорта. На перекрестке проспекта и улицы Ленина, как сообщили очевидцы, были приняты такие же меры.

Акции протеста не прекращаются в Белоруссии с августа из-за итогов президентских выборов, победителем которых уже в шестой раз был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что голоса могли быть сфальсифицированы, и победила оппонент Лукашенко — Светлана Тихановская. Она призвала протестующих с 26 октября объявить забастовку и бойкотировать принадлежащие государству учреждения. Лукашенко пригрозил жесткими последствиями за попытки дестабилизировать инфраструктуру.