Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег заявила, что ее раздражали слухи о том, что у нее якобы роман с продюсером группы Константином Меладзе. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Balu KZ/Тимур Балу» 29 октября

Константин Меладзе-Вера Брежнева: двойной астрологический портрет кумиров шоу-бизнеса словам девушки, она уже три года состоит в отношениях с бизнесменом, имя которого предпочитает не называть, поэтому считает неуместным то, что ей приписывают романы с другими мужчинами.

«Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!" Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — рассказала Герцег.

Она также прокомментировала слухи о том, что ее уход из группы был вызван ревностью к бывшей солистке ВИА Гры и супруге Меладзе Вере Брежневой.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!», — сказала Герцег.

Ранее стало известно, что украинская певица Эрика Герцег, недавно покинувшая группу «ВИА Гра», начала сольную карьеру в Казахстане.

Герцег в 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру» в составе коллектива под руководством экс-участницы ВИА Гры Надежды Мейхер. Группа вышла в финал и стала новым составом поп-коллектива.