Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте парламента 29 октября

«Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству состоит из двух статей: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства"».

В соответствии с первой статьей предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) как такое, которые было принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Кроме того, инициируется возврат редакции закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Зеленский не исключил несамостоятельность КСУ при оценке антикоррупционного закона © president.gov.ua

В пояснительной записке отмечается, что решение КСУ по представлению 47 народных депутатов не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления.

«Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.