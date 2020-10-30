Накануне Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны после решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционных норм.
«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера (в среду. — Ред.) совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги», — заявил Зеленский.
По данным офиса Зеленского, президент поручил безотлагательно внести в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий «восстановление добропорядочности» конституционного судопроизводства в стране.
На заседании также приняли решение об активизации деятельности комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины и ускорении подачи предложений по судебной реформе.
Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.