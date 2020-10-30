Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что решение Конституционного суда Украины относительно антикоррупционного законодательства было несамостоятельным. Об этом 29 октября сообщил офис главы государства

Единый реестр электронных деклараций заработал вопреки решению КС Украины © klymenko-time.com

«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера (в среду. — Ред.) совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги», — заявил Зеленский.

По данным офиса Зеленского, президент поручил безотлагательно внести в Верховную Раду Украины законопроект, предусматривающий «восстановление добропорядочности» конституционного судопроизводства в стране.

На заседании также приняли решение об активизации деятельности комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины и ускорении подачи предложений по судебной реформе.

Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.