Несмотря на все свои минусы, президент Белоруссии Александр Лукашенко остается единственным гарантом экономической состоятельности и безопасности республики. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман о белорусском народе и Лукашенко: Сейчас одно от другого неотделимо © РИА Новости, Александр Натрускин Светланы Тихановской главе государства, однако вопреки угрозам начать общенациональную забастовку основная часть белорусских предприятий продолжает работать.

«Даже в моменты жесткого противостояния оппозиции и Лукашенко две трети населения поддерживали Лукашенко. У Лукашенко есть масса недостатков, есть масса особенностей поведения, свои причуды, но очевидно, что именно он является гарантом экономической состоятельности и безопасности и выживания Белоруссии. И белорусы это понимают», — заявил Зубец.

По его словам, несмотря на особенности режима Лукашенко и его обращение с оппозицией, которое «не всегда адекватно» и осуждается многими российскими чиновниками, без него нынешней Белоруссии не будет.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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