Родился 3 августа 1975 года в Дедоплисцкаро, Грузия. Женат, двое детей.
Закончил школу в Киеве. Поступил на факультет биологии КНУ им. Шевченко, бросил учебу.
Играл в киевском театре-студии «Черный квадрат».
Окончил Институт сухопутных войск в Одессе, майор запаса. Дополнительно обучался в Англии.
С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки.
Как пишут СМИ, он прошел обучение в частной школе психологии «Человек среди людей», возглавляемой самопровозглашенным пророком с псевдонимом «Авессалом Подводный».
С 2005 по 2012 год снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, в том числе в России («Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата», «Не бойся, я с тобой» и др.).
Принимал участие в акциях протеста и установочных собраниях радикальных организаций, таких как «Братство»* Дмитрия Корчинского.
С 2016 года — один из организаторов компании по производству фильмов «Аегис Филмс».
В 2013 году в качестве психолога-консультанта и специалиста по конфликтологии принимал участие в съемках шоу «Научите нас жить» на телеканале ICTV.
Проводит психологические семинары и тренинги.
В 2014 году зарегистрировал именной благотворительный фонд по оказанию психологической поддержки военным в зоне АТО.
В декабре 2017 года разместил в Facebook пост, в котором признался, что «врал, начиная с весны 2014 года», изображая из себя патриота Украины и человека, которого интересует национальный вопрос и самоопределения, потому что это было актуально «в контексте российской агрессии».
28 октября 2020 года назначен советником по информационной политике в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.
*Деятельность организации запрещена в РФ