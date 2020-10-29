Украинский военный обозреватель, блогер, актер, психолог-консультант, спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу

Родился 3 августа 1975 года в Дедоплисцкаро, Грузия. Женат, двое детей.

Арестович выяснил, может ли команда Зеленского мыслить стратегически © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Играл в киевском театре-студии «Черный квадрат».

Окончил Институт сухопутных войск в Одессе, майор запаса. Дополнительно обучался в Англии.

С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки.

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С 2005 по 2012 год снимался в эпизодических ролях в кино и сериалах, в том числе в России («Дедушка моей мечты», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата», «Не бойся, я с тобой» и др.).

Принимал участие в акциях протеста и установочных собраниях радикальных организаций, таких как «Братство»* Дмитрия Корчинского.

С 2016 года — один из организаторов компании по производству фильмов «Аегис Филмс».

В 2013 году в качестве психолога-консультанта и специалиста по конфликтологии принимал участие в съемках шоу «Научите нас жить» на телеканале ICTV.

Проводит психологические семинары и тренинги.

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В декабре 2017 года разместил в Facebook пост, в котором признался, что «врал, начиная с весны 2014 года», изображая из себя патриота Украины и человека, которого интересует национальный вопрос и самоопределения, потому что это было актуально «в контексте российской агрессии».

28 октября 2020 года назначен советником по информационной политике в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.

*Деятельность организации запрещена в РФ