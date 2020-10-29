Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что потрясена жестокими убийствами в Ницце и выразила свою солидарность Франции, сообщает РИА Новости 29 октября со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ

«Я глубоко потрясена жестокими убийства в соборе в Ницце. Мысленно я с родными убитых и раненых. Немецкая солидарность в эти тяжелые часы направлена французской нации», — цитирует агентство Меркель.

Кремль прокомментировал теракт в Ницце © REUTERS, Eric Gaillard

В результате нападения неизвестного с ножом погибли священник, охранник базилики Нотр-Дам и женщина, которую нападавший обезглавил.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». Градоначальник уточнил, что «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», — отметил Эстрози.

Напомним, в этом пригороде Парижа ранее в октябре выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Позднее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам.