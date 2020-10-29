Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан вновь всем напомнил историю с изменой. На это отреагировала и его любовница Анастасия Шульженко, а также подписчики артиста в Instagram 29 октября

Старые любовницы надоели: Тарзан предложил девушкам работу © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

«Всем добренького! Чистка ряд…. ой,… зубов!», — написал Тарзан.

Спустя несколько часов девушка ответила артисту на выпад в той же социальной сети, записав видеообращение о том, что если человек решил расстаться, то он постоянно не вспоминает старое.

«Знаешь, Сереж, не зли меня, если ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все, не зли меня, пожалуйста. Кстати, да, сегодня не красная помада, правда, она мне тоже идет», — сказала Шульженко.

Подписчики Тарзана тоже не разделили задор артиста в борьбе за чистоту рядов и набросились на стриптизера с критикой.

«Тарзан, чем больше вы напоминаете эту историю, тем люди дольше будут помнить об этом», «Ну, уж если выкладывать фото, то красивое. А это… Все ещё считаете себя неотразимым?», «Лошадь в человеческом обличии. Коняка с лошадиной мордой!», «Дорогой, я тоже голая люблю зубы чистить», — написали пользователи.