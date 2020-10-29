В социальной сети стриптизер выложил новое фото, где он чистит зубы с голым торсом, приложив к публикации комментарий, явно намекающий, что отдельные личности, в частности его бывшая любовница Шульженко — персоны нон грата на его странице.
«Всем добренького! Чистка ряд…. ой,… зубов!», — написал Тарзан.
Спустя несколько часов девушка ответила артисту на выпад в той же социальной сети, записав видеообращение о том, что если человек решил расстаться, то он постоянно не вспоминает старое.
«Знаешь, Сереж, не зли меня, если ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все, не зли меня, пожалуйста. Кстати, да, сегодня не красная помада, правда, она мне тоже идет», — сказала Шульженко.
Подписчики Тарзана тоже не разделили задор артиста в борьбе за чистоту рядов и набросились на стриптизера с критикой.
«Тарзан, чем больше вы напоминаете эту историю, тем люди дольше будут помнить об этом», «Ну, уж если выкладывать фото, то красивое. А это… Все ещё считаете себя неотразимым?», «Лошадь в человеческом обличии. Коняка с лошадиной мордой!», «Дорогой, я тоже голая люблю зубы чистить», — написали пользователи.