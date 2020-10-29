Популярная российская артистка украинского происхождения Лолита Милявская 28 октября опубликовала в своем Instagram видеообращение, где рассказала об отмене концертов на Дальнем Востоке

«Настроение у меня не очень по той самой причине, что сегодня стало известно, что весь тур по Дальнему Востоку, где люди не сдавали билеты еще с мая месяца, переносится уже на сентябрь. Не дали разрешения работать в залах… это карантин. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь деньги за билеты вернут. Я надеюсь, что осенью концерты состоятся. <…> Расстроены все мы, все члены коллектива, но все будет, обязательно будет», — сказала Милявская.

По последним данным, в России выявили почти 1,6 миллиона случаев COVID-19, скончались более 26,9 тысячи человек.