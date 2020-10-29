«Настроение у меня не очень по той самой причине, что сегодня стало известно, что весь тур по Дальнему Востоку, где люди не сдавали билеты еще с мая месяца, переносится уже на сентябрь. Не дали разрешения работать в залах… это карантин. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь деньги за билеты вернут. Я надеюсь, что осенью концерты состоятся. <…> Расстроены все мы, все члены коллектива, но все будет, обязательно будет», — сказала Милявская.
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Честно, думала проскочим… Пронесёт по Дальнему Востоку с ветерком и аплодисментами..⠀ Господи, дай понять, когда это закончится 🙏❤️ Вера в это не исчезает, только грустно очень, что не сегодня и не сейчас🙏⠀ Оставляю Веру в то, что мы Нуждаемся друг в друге и поэтому встреча пройдёт со слезами Счастья на глазах! Этот день мы приближали, как могли…❤️🎤🙏
По последним данным, в России выявили почти 1,6 миллиона случаев COVID-19, скончались более 26,9 тысячи человек.