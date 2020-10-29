Авария произошла возле станции метро «Выдубичи».
«Водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ (киоск — ред.). В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия», — говорится в материале силовиков.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.