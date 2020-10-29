Автобус выехал на пешеходную зону возле остановки и снес киоск в украинской столице. Об этом 28 октября сообщило киевское управление полиции

Четыре человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП под Киевом © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

«Водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ (киоск — ред.). В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия», — говорится в материале силовиков.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.