На местные выборы на Украине в основном пришли граждане старшего поколения. Об этом 28 октября свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел «Рейтинг»

«56% из пришедших на выборы были люди старше 50 лет, притом что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. В то же время молодежь была менее активной — лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет, притом что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что наибольший перекос в сторону старшего электората зафиксировали преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе этот показатель был чаще на востоке и юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.

Каждый пятый украинец не пришел на выборы по состоянию здоровья © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Первый тур местных выборов на Украине состоялся 25 октября. Также ожидается второй тур в ряде городов.