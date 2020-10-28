«56% из пришедших на выборы были люди старше 50 лет, притом что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. В то же время молодежь была менее активной — лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет, притом что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что наибольший перекос в сторону старшего электората зафиксировали преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе этот показатель был чаще на востоке и юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.
Опрос проводился среди респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Первый тур местных выборов на Украине состоялся 25 октября. Также ожидается второй тур в ряде городов.