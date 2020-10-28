Украинские риэлторы бьют тревогу: подростки, блогеры и пранкеры арендуют жилье на короткий срок и громят вверенные им квартиры. Об этом сообщил OBOZREVATEL 27 октября

«Снял у нас на сутки квартиру парень, на вид приличный и культурный. Арендовал через Airnbnb, сервис гарантирует поддержку и компенсацию в случае повреждения жилья. Ну и сюжет банален — тусовка, вечеринка, куча подростков, разгром. Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда! Узнаем у коллег, оказывается, что они знакомы с ним и тоже разгром квартиры», — рассказала совладелица риэлторской компании Елена Моисеева.

На Закарпатье подростки разгромили кладбище © https://usionline.com/

Предварительный ущерб от действий молодых людей оценивается в 61 тысячу гривен (165,7 тысяч рублей). Полиция на вызов не приехала, а Airbnb отказывается от обещанной ранее компенсации.

Позже к «флешмобу» подростков присоединились блогеры и пранкеры. Риэлтору предполагают, что дебоширы громят квартиры ради контента в соцсетях. Еще одна из возможных причин — молодежи стало скучно на карантине, пойти некуда, вот и решили развлекаться, как могут.

В числе типичных повреждений — пробитые насквозь холодильники, рисунки на стенах, в том числе изображение каннабиса, порванные подушки, разбитые окна, посуда и сантехника, испорченная бытовая техника, разбитая мягкая мебель.

Риэлторы говорят, что погромы уже стали массовым явлением, поэтому теперь предпочитают просто отказывать молодым людям в аренде. Юристы же советуют брать за такие квартиры крупный залог, который в случае чего покроет убытки.